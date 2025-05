Venezuela elege pela primeira vez autoridades para zona em disputa com Guiana

"Irafaan Ali, presidente da Guiana e funcionário da ExxonMobil, mais cedo ou mais tarde terá que se sentar comigo e aceitar a soberania venezuelana", disse Maduro logo após votar.

- "Há muito tempo" -

Em 2023, a Venezuela organizou um referendo sobre a soberania de Essequibo, com uma consulta sobre a criação de um estado venezuelano para o território.

Uma lei aprovada no ano seguinte formalizou o processo e as eleições de domingo determinaram suas primeiras autoridades.

"É o nascimento da nova soberania venezuelana", disse Maduro. "Agora, com um governador lá, com recursos, um orçamento e todo o apoio que darei, vamos recuperar Guiana Essequiba para o povo".

Uma pequena casa acessada por uma estrada de terra era um dos centros de votação em El Dorado. Nos arredores, apoiadores do governo montaram pequenas tendas decoradas com balões amarelos, azuis e vermelhos, as cores da bandeira venezuelana.