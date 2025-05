Vulcão Kilauea, no Havaí, lança jatos de lava espetaculares

Jatos de lava de até 300 metros de altura: imagens espetaculares do vulcão Kilauea no Havaí, em erupção desde o final de dezembro, foram difundidas no domingo (25) à noite pelo Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O vulcão, um dos mais ativos do mundo, experimentou uma gama de episódios como este desde o dia 23 de dezembro, quando voltou a entrar em erupção.

O Observatório de Vulcões do Havaí do USGS disse que o episódio atual, o 23° desde que o vulcão se reativou há cinco meses, começou às 16H15 no domingo (23H15 de Brasília) na abertura norte de Halema'uma'u, uma cratera do Kilauea.