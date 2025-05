Xabi Alonso é apresentado oficialmente como novo técnico do Real Madrid

Alonso também elogiou Rodrygo: "É jogador do Real Madrid e conversarei com todos os jogadores do Real Madrid. Eles merecem, e nós precisamos. Rodrygo é um jogador espetacular e precisamos dele".

Já sobre a defesa, que causou muitas dores de cabeça na temporada devido às inúmeras lesões, o treinador revelou que quer construir um time equilibrado.

"Todos nós precisamos saber como queremos fazer as coisas. Isso nos dará uma estabilidade que fará as qualidades individuais se sobressaírem", afirmou, antes de destacar: "Preciso de proximidade com os jogadores. Preciso dessa conexão para sentir como a equipe está e o que cada jogador precisa".

O primeiro desafio de Xabi Alonso será o novo Mundial de Clubes (14 junho - 13 julho), que será disputado nos Estados Unidos.

