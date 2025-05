Barcelona renova com Lamine Yamal até 2031

Segundo a imprensa espanhola, o novo contrato faz de Yamal um dos jogadores mais bem pagos do Barcelona, com um salário anual de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões na cotação atual).

Depois do título da Eurocopa com a seleção da Espanha no ano passado, o jovem atacante marcou 18 gols e deu 25 assistências em 55 jogos entre todas as competições pelo Barça.

Yamal, que por suas características é frequentemente comparado com o astro argentino Lionel Messi, estreou no time profissional do Barcelona em 2023, sob a batuta do técnico Xavi Hernández, com apenas 15 anos.

Desde então, quebrou vários recordes de precocidade, como os de jogador mais jovem a vencer uma grande competição internacional, a marcar no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei, na Supercopa da Espanha e nas semifinais da Liga dos Campeões e na Eurocopa.

