CNA pede que UE investigue ações de varejistas franceses

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), principal associação agrícola do país, pediu nesta terça-feira (27) que a União Europeia investigue um possível cartel de varejistas franceses contra carne bovina brasileira em 2024, o que violaria as regras de concorrência do bloco.

A influente CNA acusou quatro dos maiores grupos varejistas da França ? Carrefour, Les Mousquetaires, E. Leclerc e Coopérative U ? de boicotar a carne bovina brasileira em novembro do ano passado.

A organização alega que os quatro grupos fizeram declarações destinadas a difamar produtos de carne dos países do Mercosul, sem nenhuma justificativa técnica para isso.