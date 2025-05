Cristiano Ronaldo abre novo 'capítulo', ainda desconhecido

As especulações que ligam o craque português a clubes participantes do Mundial com possível interesse em sua contratação repercutem no mundo inteiro.

Um deles é o Botafogo. O clube carioca, atual campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que está no grupo do Paris Saint-Germain, pode tentar atrair CR7 para o Rio de Janeiro, segundo a imprensa.

O Monterrey, do México, é outro clube apontado como destino para o astro, tendo como carta na manga um reencontro com um velho conhecido: o zagueiro espanhol Sergio Ramos, que foi companheiro do português no Real Madrid.

Ex-clube de Neymar, o Al-Hilal, grande rival do Al-Nassr, vai disputar o Mundial de Clubes e pode fazer uma proposta para CR7, de acordo com a saudita saudita.

Uma série de pretendentes que podem garantir um novo duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O argentino vai participar do torneio da Fifa pelo Inter Miami.

eba/nip/dam/ma/cb/aam