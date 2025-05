De uma tarde de glória a uma tragédia: torcedores do Liverpool 'devastados'

Esta foi a primeira vez em 35 anos que os 'Reds' puderam comemorar o título do Campeonato Inglês com seus torcedores, já que a taça da temporada 2019-2020 foi conquistada durante o período de restrições devido à pandemia de covid-19.

Do lado de fora do icônico estádio de Anfield, nesta terça-feira, centenas de torcedores que viajaram para a cidade tiram fotos do "Muro dos Campeões" do clube, que lista os títulos da equipe.

- Clube vinculado a tragédias -

Patrick Kwesiga viajou de Calgary, no Canadá, em sua primeira visita a Liverpool depois de 20 anos acompanhando o clube do outro lado do oceano Atlântico.

"É muito triste que um evento que trouxe tanta alegria tenha terminado assim", disse.

Vários torcedores relembram a confusão nas horas posteriores ao incidente, devido à falta de sinal de celular causada pela grande multidão, o que dificultou a obtenção de informações.