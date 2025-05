Final da Conference League: Betis quer fazer história, Chelsea busca pequena alegria

O Chelsea ergueu nove taças internacionais, sendo assim o segundo time inglês a fazê-lo, depois do Liverpool, enquanto o Betis não conquistou nenhum.

No total, o Chelsea conquistou duas Ligas dos Campeões da Uefa (2012 e 2021), duas Ligas Europa (2013 e 2019), duas Recopas (1971 e 1998), duas Supercopas Europeias (1998 e 2021) e um Mundial de Clubes (2021).

Para o Betis, esta será a primeira final europeia e sua lista de conquistas inclui um campeonato espanhol (1935) e três títulos da Copa do Rei (1977, 2005 e 2022).

- Final com sabor latino -

O equatoriano Moisés Caicedo e o argentino Enzo Fernández vão liderar o meio-campo do time londrino, disputando o lugar com os argentinos Giovani Lo Celso e Isco Alarcón, enquanto o brasileiro Antony, emprestado pelo Manchester United, será a maior ameaça no ataque do Betis, que não poderá contar com o colombiano Cucho Hernández, que não está inscrito nesta competição.

Isco e Antony, líderes do 'eurobetis', foram recompensados pela grande temporada com convocações para as suas seleções.