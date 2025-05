França detém mais de 20 pessoas por sequestros relacionados ao setor de criptomoedas

Os policiais também frustraram outra tentativa de sequestro perto da cidade de Nantes, no oeste da França, pouco antes de acontecer, de acordo com a fonte próxima ao caso, confirmando relatos de vários meios de comunicação.

Em resposta às preocupações do setor, o ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, reuniu-se no dia 16 de maio com membros do setor de criptomoedas e autoridades policiais.

A reunião resultou no anúncio das "primeiras medidas imediatas de prevenção e proteção" e de "um programa de trabalho para melhorar estruturalmente o nível de segurança dos profissionais do setor".

Outras medidas anunciadas incluíram treinamento de segurança para profissionais de criptomoeda e suas famílias por unidades de elite da gendarmaria e da polícia.

No final de janeiro, o cofundador da Ledger, David Balland, e sua companheira foram sequestrados em sua casa no centro da França. O homem foi libertado em 22 de janeiro e a mulher foi encontrada viva um dia depois.

O alerta foi dado por Eric Larchevêque, o outro cofundador da empresa, depois que ele recebeu um vídeo do dedo decepado de Balland, juntamente com um pedido de resgate em criptomoedas. Nove pessoas foram então presas.