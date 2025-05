João Fonseca vence Hubert Hurkacz e avança à 2ª rodada de Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca, uma das grandes promessas do tênis mundial, estreou em Roland Garros nesta terça-feira (27) com vitória sobre o veterano polonês Hubert Hurkacz, 28º no ranking da ATP.

João fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-4 e 6-2, em uma hora e 42 minutos na quadra 7 do complexo de Roland Garros, que ficou pequena para receber todos os torcedores brasileiros.

O jogador de 18 anos não se intimidou diante de Hurkacz, um dos melhores sacadores do circuito e vice-campeão do ATP 250 de Genebra no último sábado, derrotado na final por Novak Djokovic.