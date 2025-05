Julgamento por morte de Maradona em suspense após escândalo por vídeo de juíza

O futuro do julgamento pela morte de Diego Maradona será definido nesta terça-feira (27) após o escândalo na Argentina por uma produção audiovisual protagonizada por uma das juízas que se deu sem o conhecimento das partes e do restante do tribunal.

A magistrada agora é apelidada "A juíza de Deus".

Julieta Makintach está no centro das atenções depois que gravações não autorizadas dentro do tribunal de San Isidro, onde se julgam as possíveis responsabilidades pela morte de Maradona em 2020, vieram à tona. O astro tinha 60 anos quando morreu.