Kremlin afirma que críticas de Trump não afetarão troca de presos

Nas últimas semanas, o presidente americano expressou uma crescente frustração com a postura de Putin nas negociações de trégua estagnadas com a Ucrânia.

A Rússia iniciou uma ofensiva na ex-república soviética em fevereiro de 2022. Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu que acabaria com o conflito em "24 horas" quando retornasse à presidência, o que aconteceu em janeiro.

Durante algum tempo, o presidente americano parecia estar do lado de Putin.

Contudo, em uma crítica ao presidente russo no domingo, ele escreveu em sua plataforma Truth Social: "Sempre tive uma relação muito boa com Vladimir Putin da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ficou absolutamente LOUCO!".

A declaração foi publicada depois que Moscou executou um ataque extremamente violento de drones contra o país vizinho.

Os dois presidentes conversaram durante mais de duas horas por telefone na semana passada. Após o diálogo, o conselheiro do Kremlin Yuri Ushakov informou que foi discutida uma troca de nove detentos por país.