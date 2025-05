Lula cancela de novo sua agenda por 'labirintite'

Os exames de imagem e de sangue tiveram resultados "todos dentro da normalidade", apontaram os médicos, que recomendaram repouso pelo restante do dia.

Na manhã desta terça-feira, Lula participaria de uma cerimônia pelo Dia do Diplomata no Itamaraty e, à tarde, de uma reunião com reitores de universidades federais.

O presidente tem previstas para quarta e quinta-feira várias viagens, com destinos nos estados de Pernambuco, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. De acordo com a fonte da presidência, ao longo do dia será decidido se esse roteiro será mantido.

Lula precisou passar por uma cirurgia de emergência no final de 2024 devido a uma hemorragia intracraniana, após bater a cabeça ao cair no banheiro de sua casa em outubro. Depois de se recuperar, retomou suas intensas atividades no país e no exterior.

ll/app/val/ic/am

© Agence France-Presse