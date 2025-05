Medvedev volta a decepcionar no saibro e cai na estreia em Roland Garros

"Inimigo" declarado do saibro, o russo Daniil Medvedev, atual número 11 do mundo, caiu na primeira rodada de Roland Garros pela quinta vez na carreira, derrotado nesta terça-feira (27) pelo britânico Cameron Norrie (N.83).

Jogando na quadra Simonne-Mathieu, Medvedev se recuperou depois de sair perdendo por 2 sets a 0, mas acabou derrotado com parciais de 7-5, 6-3, 4-6, 1-6 e 7-5.

O russo, ex-número 1 do mundo, não vence um torneio no circuito desde 2023 e emenda seu segundo fracasso prematuro em Grand Slams, depois da derrota na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro.