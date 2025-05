Milhares de palestinos comparecem a novo centro de distribuição de ajuda em Gaza

"Fazia fila em um ponto de distribuição de ajuda em Rafah com centenas de cidadãos e, de repente, uma grande quantidade de pessoas começou a empurrar e entrar de forma desordenada", disse à AFP Ayman Abu Zaid, um cidadão de Gaza deslocado.

"Foi pela falta de ajuda e pela demora na distribuição. Tentaram entrar para levar o que puderam", detalhou.

Em um dado momento, "as forças israelenses começaram a atirar, o som foi muito assustador e as pessoas começaram a dispersar, mas alguns seguiram tentando recolher ajuda apesar do perigo", acrescentou.

O Exército israelense declarou posteriormente que suas "tropas efetuaram disparos de advertência na área externa do recinto".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, admitiu que houve uma "perda momentânea de controle" no centro, mas que tudo voltou a ficar "sob controle".

Um alto funcionário militar israelense declarou à AFP que "a distribuição de ajuda realizada hoje por fornecedores americanos foi um sucesso".