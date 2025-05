Milhares de pessoas correm para um novo centro de distribuição de ajuda em Gaza

Milhares de pessoas correram, nesta terça-feira (27), para um novo centro de distribuição de ajuda humanitária, no sul da Faixa de Gaza, segundo uma jornalista da AFP presente no local.

A nova Fundação Humanitária de Gaza (GHF), criada do zero e apoiada pelos Estados Unidos, que opera esses centros, escreveu que o fluxo foi tão grande esta tarde que sua equipe "se retirou para permitir que um pequeno número de moradores de Gaza recebesse ajuda com segurança [antes de] se dispersar".

Por sua parte, os serviços de imprensa do governo do Hamas em Gaza denunciaram cenas de caos, pelas quais responsabilizam Israel, e falaram de uma "invasão" dos centros de distribuição por parte de "milhares de famintos".