Opositor vai impugnar vitória chavista em eleição para área em disputa com a Guiana

O opositor fará amanhã uma queixa formal perante o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), acusado de atender aos interesses do chavismo. "Para que fique registrado na História, porque sei que não vai dar em lugar nenhum."

Segundo Duarte, uma primeira irregularidade foi registrada antes da eleição, quando o CNE reduziu a circunscrição criada para Essequibo, com a exclusão da capital designada para esse território. "Excluem Tumeremo porque eu estava ganhando nas pesquisas, porque sou de lá, sou nativo, sou um candidato minerador", denunciou.

O opositor afirmou que as máquinas de votação foram instaladas sem a presença de suas testemunhas, e que autoridades proibiram que ele coletasse as atas emitidas. Nas eleições presidenciais, a oposição divulgou cópias das atas como prova da sua vitória. O chavismo não as reconheceu.

Duarte também citou ameaças a eleitores e o uso de militares na campanha. "Não posso aceitar esse resultado."

