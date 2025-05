Para ONU, imagens da distribuição de ajuda em Gaza são 'desoladoras'

As cenas de distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza com milhares de pessoas dirigindo-se desesperadamente ao centro de distribuição de um grupo apoiado pelos Estados Unidos são "desoladoras", declarou, nesta terça-feira (27), o porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Vimos o vídeo que sai de Gaza em volta de um dos pontos de distribuição estabelecidos pela Fundação Humanitária para Gaza (GHF). E, francamente, estes vídeos, estas imagens são, no mínimo, desoladores", ressaltou Stéphane Dujarric.

"Como assinalou o secretário-geral na semana passada, nós e nossos parceiros contamos com um plano detalhado, baseado em princípios e operacionalmente sólidos, apoiado pelos Estados- membros, para fazer a ajuda chegar a essa população desesperada", acrescentou.