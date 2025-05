Presidente iraniano visita Omã, país mediador com EUA sobre seu programa nuclear

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, iniciou nesta terça-feira (27) uma visita oficial de dois dias a Omã, país mediador nas conversações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, segundo a agência de notícias do país do golfo.

Pezeshkian se reuniu com o sultão Haitham de Omã, indicou a presidência iraniana em um comunicado. "Apreciamos os valiosos esforços de mediação mobilizados pelo sultanato de Omã, país irmão e amigo, e esperamos que esse processo conduza a resultados positivos", declaroui Pezeshkian.

O quinto ciclo de conversas entre os Estados Unidos e Irã, iniciado em 12 de abril sob a mediação de Omã, foi concluído na sexta-feira em Roma sem avanços significativos, embora as discussões tenham sido qualificadas de "muito, muito boas" pelo presidente americano, Donald Trump.