Quatro ambientalistas presos por planejar interromper o tráfego no Aeroporto de Manchester

Quatro ativistas do movimento ambientalista Just Stop Oil foram condenados a penas entre 18 e 30 meses de prisão por tentarem interromper o tráfego no Aeroporto de Manchester (noroeste da Inglaterra) em agosto do ano passado, anunciou um tribunal britânico nesta terça-feira (27).

Indigo Rumbelow, de 31 anos, recebeu a sentença mais severa, 30 meses de prisão. Daniel Knorr, de 23 anos, foi condenado a 24 meses de prisão, enquanto Margaret Reid, 54 anos, e Ella Ward, 22 anos, receberam sentenças de 18 meses, disse um tribunal de Manchester.

Os quatro foram considerados culpados em fevereiro de "conspiração para causar perturbação da ordem pública".