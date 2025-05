Raios UV causam 80% dos melanomas no mundo, segundo agência da OMS

"O ônus do melanoma cutâneo varia consideravelmente de uma região do mundo para outra, devido a uma combinação de diferentes níveis de exposição aos raios UV e a um risco muito maior de desenvolver melanoma cutâneo em populações de pele clara", resume esta agência especializada da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As regiões com as taxas mais altas deste câncer atribuível aos raios UV (mais de 95%) foram a Austrália/Nova Zelândia, o norte da Europa e a América do Norte.

Embora o melanoma cutâneo fosse "uma doença rara no passado", a maior exposição aos raios UV nas últimas décadas provoca um forte aumento dos casos desta doença, especialmente em populações de pele clara, observou a Iarc.

Uma projeção recente estima em mais de 510.000 os novos casos e em 96.000 as mortes até 2040, o que representa um aumento de 50% e 68%, respectivamente, segundo a agência da OMS.

O melanoma, um grave tumor de pele, assemelha-se a uma pinta, mas geralmente apresenta as seguintes características: assimetria, bordas irregulares, múltiplas cores, aumento ou mudança de aspecto.

