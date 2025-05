Rei Charles III está 'chocado e triste' com atropelamento em Liverpool

O rei Charles III disse, nesta terça-feira (27), que está "profundamente chocado e triste" com o incidente de segunda-feira em que dezenas de pessoas ficaram feridas quando foram atropeladas por um carro durante a comemoração do título do Liverpool na Premier League.

"É realmente devastador ver que o que deveria ter sido uma celebração alegre para tantos pode terminar em circunstâncias tão angustiantes", afirmou, em um comunicado, o monarca de 76 anos, que atualmente está em uma visita ao Canadá.

Seu filho mais velho, o príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa, Catherine, também disseram estar "profundamente tristes com as cenas em Liverpool".