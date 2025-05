Rússia acusa Ucrânia de intensificar ataques para frustrar negociações de paz

"Kiev, com o apoio de alguns países europeus, tomou uma série de medidas de provocação para frustrar as negociações iniciadas pela Rússia", afirmou o Ministério da Defesa russo.

O comunicado acrescenta que o Exército russo está atacando a Ucrânia "em resposta aos ataques massivos com drones ucranianos contra regiões russas".

A Rússia alega que atacou apenas "alvos militares" na Ucrânia, mas no domingo as autoridades de Kiev relataram as mortes de 13 civis, incluindo três crianças.

Moscou afirmou que lançou os intensos bombardeios depois que a Ucrânia atacou o país com mais de 1.465 drones desde 20 de maio, ações que deixaram vários civis feridos, incluindo mulheres e crianças.

As autoridades russas afirmaram que prosseguirão com os bombardeios "em resposta a qualquer ataque" ou provocação da Ucrânia.

