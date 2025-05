Sexto dia de greve de caminhoneiros no Irã

A agência publicou fotos com dezenas de caminhões parados, afirmando que estavam em Isfahan (centro) e Shiraz (sul). Outras fontes apontaram para mobilizações semelhantes nas províncias de Teerã e de Kermanshah, no oeste do país.

As greves são permitidas no Irã, mas paralisações deste alcance e duração não são frequentes.

O observatório de direitos humanos, Dadban, relatou, nas redes sociais, ataques das forças de segurança em algumas manifestações e detenções.

A rede Iran International TV, localizada fora da República Islâmica e crítica ao governo, divulgou vídeos que afirma ter recebido de moradores iranianos e que mostram estradas, cheias de caminhões, sem nenhum tráfego.

No entanto, a imprensa iraniana mal cobriu o tema, mas citou o presidente do Parlamento, que declarou que os motoristas de caminhão representam "um elo fundamental na produção e na cadeia de suprimentos do país" e pediu ao governo que agisse rapidamente.

sjw-dla/sva/cab/jvb/mb/rm