Técnico do Betis elogia recuperação de Antony antes da final da Liga Conferência

Antony chegou ao Betis cedido por empréstimo pelo United em janeiro e, desde então, marcou nove gols e deu cinco assistências em 25 jogos.

O atacante de 25 anos foi a segunda contratação mais cara da história dos 'Red Devils', que em 2022 pagaram 81,3 milhões de libras esterlinas (R$ 620,5 milhões na cotação atual) ao Ajax para levá-lo a Old Trafford, mas seu desempenho foi abaixo das expectativas.

O brasileiro marcou apenas um gol com a camisa do United nesta temporada, antes de sua saída para o Betis.

Em entrevista à TNT Sports Brasil antes da decisão da Conference, em Breslávia (Polônia), Antony revelou que passou por momentos difíceis na Inglaterra e chegou a ficar "dias sem comer". "Eu até sempre dizia ao meu irmão, dizia a ele que não aguentava mais".

Por sua vez, Pellegrini admitiu que no início da competição previu que encontraria na final o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, que foi seu jogador no Málaga e, anos mais tarde, assistente no West Ham.

"Mandei para ele uma mensagem breve quando começamos na fase de grupos, dizendo que nos veríamos na Polônia na final, e quando ambos chegamos, também mandei uma mensagem para dizer que estava feliz de jogar a final contra ele", contou o chileno.