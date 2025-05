Trump vai conceder indulto a casal de astros de reality show

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que pretende indultar os astros de reality show Todd e Julie Chrisley, condenados por fraude bancária e sonegação fiscal em 2022 e que estão presos há dois anos.

Em telefonema, Trump anunciou a Savannah Chrisley, filha do casal de astros de "Chrisley Knows Best", que seus pais seriam soltos: "Espero que possamos fazê-lo até amanhã."

Um vídeo do telefonema, publicado no X pela assessora da Casa Branca Margo Martin, mostra Trump dizendo a Savannah que soube que o casal havia recebido "um tratamento bastante duro". A jovem discursou na Convenção Nacional Republicana no ano passado.