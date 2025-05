Venezuelano Miguel Navarro denuncia 'xenofobia' de jogador do São Paulo na Libertadores

O jogador venezuelano Miguel Navarro, do clube argentino Talleres, denunciou nesta terça-feira (27) "um ato de xenofobia" do volante paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, durante duelo da Copa Libertadores-2025 pelo Grupo D no estádio Morumbis na capital paulista.

Navarro e Bobadilla trocaram palavras na reta final do jogo, que foi vencido por 2 a 1 pelo tricolor paulista. Após a discussão, o venezuelano começou a chorar e o árbitro chileno Piero Maza interrompeu a partida por alguns minutos. Companheiros e adversários consolaram Navarro, e o duelo prosseguiu.

"Vou até as últimas consequências diante do ato de xenofobia que vivenciei hoje no Brasil pelas mãos de Damián Bobadilla", afirmou Navarro após o jogo em uma publicação no Instagram.