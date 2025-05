Wall Street sobe aliviada por respiro na guerra comercial

Segundo a associação profissional Conference Board, a confiança subiu para 98 pontos, 12,3 pontos acima da medição do mês anterior, após cinco meses consecutivos de queda. O resultado se deve ao aumento da confiança tanto na situação econômica atual quanto futura.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos caiu para 4,45%, em comparação aos 4,51% do fechamento de sexta-feira (segunda-feira foi feriado nos EUA).

A partir de agora, "todos os olhos estarão voltados para a Nvidia", advertiu Sarhan, já que o grupo publicará seus resultados na quarta-feira após o fechamento das operações.

O grupo Trump Media caiu (-10,38% a 23,05 dólares) depois de anunciar que buscará arrecadar cerca de 2,5 bilhões de dólares para constituir uma reserva de bitcoins, algo que não convenceu os investidores.

© Agence France-Presse