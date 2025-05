Acusações mútuas entre Israel e ONU por ajuda a Gaza

Essa empresa privada, criada com o apoio de Israel e dos Estados Unidos, implementou um sistema paralelo ao da ONU para entregar ajuda humanitária. O organismo multilateral considera esse sistema contrário aos princípios humanitários e criticou a distribuição caótica em um de seus centros, onde 47 pessoas ficaram feridas na terça-feira.

O embaixador israelense culpou o Hamas pelo caos e o acusou de "bloquear" o acesso ao centro de distribuição com "barricadas".

"A ONU agora se uniu ativamente ao Hamas para tentar bloquear essa ajuda", afirmou.

Segundo o diplomata, a organização "está utilizando ameaças, intimidação e represálias contra as ONGs que decidiram participar do novo mecanismo humanitário". Ele também classificou a ONU de "mafiosa".

A ONU não respondeu imediatamente a essa nova acusação, mas, no início do dia, reiterou sua oposição a trabalhar com a GHF.

"Não abandonaremos nossos princípios. Não participaremos de operações que não respeitem nossos princípios humanitários", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU.