Autor do atropelamento em Liverpool continua preso e número de hospitalizados cai para sete

A prisão do autor do atropelamento em massa nas celebrações pelo título do Liverpool da Premiere League inglesa foi prorrogada até quinta-feira (29), anunciou a polícia nesta quarta (28), que acrescentou que sete feridos seguem hospitalizados.

"Podemos confirmar que sete pessoas permanecem hospitalizadas em condições estáveis", anunciou a Polícia de Merseyside, condado do norte da Inglaterra, ao qual pertence a cidade de Liverpool.

Após o atropelamento, ocorrido na segunda-feira, 27 pessoas foram hospitalizadas no mesmo dia, número que, na terça-feira, diminuiu para 11 e para 7 nesta quarta.