Azul entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

A Azul, maior companhia aérea brasileira em número de voos e destinos, anunciou nesta quarta-feira (28) que entrará com pedido de recuperação judicial sob a lei americana para reorganizar suas finanças, como parte de um acordo com seus credores e parceiros.

A Azul garantiu que continuará operando ininterruptamente e cumprirá todas as suas obrigações com os passageiros e funcionários durante o processo, sob o amparo do Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA.

Essa proteção permite que as empresas continuem operando normalmente enquanto reorganizam sua estrutura financeira sob supervisão judicial.