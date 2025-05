Bobadilla se desculpa por ato de xenofobia contra venezuelano do Talleres

"Durante aquele momento quente, acabei reagindo mal. Queria me desculpar publicamente e pedirei desculpas se encontrá-lo pessoalmente", disse Bobadilla em um vídeo divulgado pelo São Paulo nesta quarta-feira.

"Tive uma troca de palavras com o jogador do Talleres onde fui ofendido primeiro, ele também me tratou com desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém", explicou o volante paraguaio, filho do ex-goleiro Aldo Bobadilla, que jogou no Corinthians.

Depois da partida, Navarro afirmou à imprensa que o jogador do São Paulo o chamou de "venezuelano morto de fome".

"Queria eu ter nas minhas mãos a solução para a fome no meu país (...) Jamais terei vergonha das minhas raízes", escreveu o lateral em uma publicação no Instagram.

O São Paulo, por sua vez, ofereceu "suporte institucional" a Bobadilla, que está no clube desde 2024.

"O Clube providenciará que ele seja devidamente orientado por meio de medidas educativas", escreveu o Tricolor paulista em mensagem no X.