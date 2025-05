Chelsea vence Betis de virada (4-1) e conquista Conference League

O Chelsea fez valer sua condição de favorito para erguer sua primeira taça da Conference League, após vencer de virada (4-1) nesta quarta-feira (28) em Breslávia, na Polônia, a final contra o Betis, que perdeu assim a chance de conquistar o primeiro título europeu de sua história.

A equipe espanhola abriu o placar logo aos 9 minutos por meio do marroquino Ez Abde, mas os ingleses viraram no segundo tempo, com gols do argentino Enzo Fernández (65'), do senegalês Nicolas Jackson (70'), do inglês Jadon Sancho (83') e do equatoriano Moisés Caicedo nos acréscimos (90'+1).

