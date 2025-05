Chile retira seus adidos militares de Israel em protesto contra a situação em Gaza

O governo chileno anunciou, nesta quarta-feira (28), a retirada de seus adidos militares de sua embaixada em Israel em protesto contra a situação humanitária na Faixa de Gaza, devastada pela ofensiva militar israelense contra o movimento islamista palestino Hamas.

O presidente de esquerda Gabriel Boric, crítico ferrenho do governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou de volta o embaixador chileno em Tel Aviv em novembro de 2023. Desde então, o Chile não teve mais embaixador em Israel, embora não tenha reduzido o nível de suas relações diplomáticas.

"Nossa embaixada em Israel notificou as autoridades daquele país sobre a retirada dos adidos militares, de defesa e da aeronáutica, que serviam em nossa missão em Tel Aviv", diz o comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Chile.