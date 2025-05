Com sol e anonimato, Espanha atrai criminosos fugitivos

"Muitos escolhem a Catalunha ou a Andaluzia", especialmente as cidades da Costa del Sol, como Málaga e Marbella, diz Carlos Bautista.

Uma decisão que as vezes não compensa, uma vez que as prisões são frequentes nestas regiões.

"É como gato e rato", mas "geralmente acabamos os encontrando", ainda que precise de "paciência", diz González.

Os métodos? Rastreamento, escutas telefônicas, vigilância de redes sociais e, acima de tudo, cooperação estreita entre os diferentes países, especialmente por meio da rede europeia Enfast.

"A Espanha é um país muito favorável à extradição, portanto, cedo ou tarde, eles acabam sendo presos", enfatiza Bautista.

Nos escritórios da seção de rastreamento de fugitivos, onde abundam fotos de criminosos fugitivos e objetos que lembram as operações realizadas nos últimos anos, um lema orienta as ações: "A paciência do caçador é a virtude do investigador".