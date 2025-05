Com um a menos, Botafogo vence Universidad de Chile (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Botafogo resistiu com um jogador a menos mas avançou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (27) como segundo colocado do Grupo A ao derrotar a Universidad de Chile por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Com este triunfo, o Glorioso chegou aos 12 pontos, os mesmos do argentino Estudiantes de La Plata, que, com três gols a mais no saldo, ficou com a primeira colocação.

Já o time chileno terminou em terceiro lugar com 10 pontos e disputará os playoffs de acesso às oitavas de final da Copa Sul-Americana, enquanto o venezuelano Carabobo encerrou sua participação como lanterna, com apenas um ponto ganho.