Cresce ansiedade entre estudantes estrangeiros por políticas de Trump

A repressão crescente do presidente Donald Trump contra as universidades de elite está levando muitos estudantes internacionais a desistirem de estudar nos Estados Unidos e gerando ansiedade entre os alunos já matriculados.

A campanha contra as universidades que, segundo o presidente republicano, dificultam a execução de sua agenda populista "Make America Great Again" (Tornar a América Grande Novamente), está colocando em risco a permanência de muitos dos cerca de um milhão de estudantes estrangeiros no país.

Trump proibiu Harvard de acolher estudantes estrangeiros em uma medida que foi suspensa cautelarmente por um juiz, deteve estudantes internacionais com intenção de deportação, revogou vistos de outros e, mais recentemente, suspendeu amplamente o processamento de vistos de estudante.