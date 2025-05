EUA prende imigrante mexicano que ameaçou matar Trump

"Deportaram a minha família, e acho que é hora de Donald Trump receber o que merece. Vou me autodeportar de volta para o México, mas não sem, antes, usar meu rifle para atirar na cabeça do seu querido presidente" em um dos seus comícios.

No dia seguinte, agentes do ICE detiveram o imigrante, 54, que se encontra agora na prisão do condado de Dodge, em Juneau, Wisconsin, aguardando para ser deportado, informou o DHS no comunicado.

Segundo Washington, Reyes entrou ilegalmente nos Estados Unidos nove vezes entre 1998 e 2005, e já foi preso por atropelamento e fuga, danos a propriedade e perturbação da ordem pública.

"Esse imigrante sem documentos, que ameaçou assassinar o presidente Trump, está atrás das grades", ressaltou Kristi Noem, citada no comunicado. O governo também voltou a acusar o ex-chefe do FBI James Comey de pedir o assassinato de Trump.

Dias atrás, Comey publicou no Instagram uma foto que mostrava conchas na areia, com a mensagem "86 47". O primeiro número costuma ser usado para indicar o desejo de se livrar ou matar alguém, e o segundo pode se referir a Trump, o 47º presidente dos Estados Unidos. A imagem foi apagada mais tarde.

Kristi Noem convocou "todos os políticos e veículos de comunicação" a "moderar seu discurso".