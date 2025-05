Flamengo vence Deportivo Táchira (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Flamengo, um dos candidatos ao título, avançou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025 com uma vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, no Maracanã, nesta quarta-feira (28), em uma dramática sexta e última rodada do Grupo C.

Um gol do zagueiro Léo Pereira aos 66 minutos de jogo deu ao time carioca a vitória e a classificação.

O triunfo foi sofrido e o rubro-negro teve sérias dificuldades para superar a retranca venezuelana. O goleiro Agustín Rossi ainda evitou o empate no lance final da partida.