França anuncia acordo para criar Centro Pompidou no Brasil

A França anunciou nesta quarta-feira (28) a assinatura de um protocolo de acordo entre o Centro Pompidou e o estado do Paraná para a abertura de uma filial deste emblemático museu no estado da região sul do Brasil no final de 2027.

O arquiteto paraguaio Solano Benítez projetará o novo museu em Foz do Iguaçu, que entrará para o grupo dos que já foram abertos pelo Centro Pompidou na Espanha, China, Bélgica, Arábia Saudita e, em breve, na Coreia do Sul, segundo o Ministério da Cultura francês.

"Localizado no coração da região da Tríplice Fronteira, perto das Cataratas do Iguaçu", o futuro museu abrirá suas portas "em novembro de 2027" em um edifício "inovador e respeitoso ao meio ambiente", acrescentou.