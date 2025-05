Governo apresenta projeto de lei para legalizar o aborto no Chile

Ela se referiu a uma das últimas medidas tomadas pela ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990) antes de entregar o poder a um governo democrático.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Chile registra quatro mortes por ano devido a abortos clandestinos.

O projeto de lei, que será debatido no Legislativo, foi apresentado um ano depois de Boric anunciar sua intenção de descriminalizar o aborto durante sua apresentação ao Congresso.

No entanto, a iniciativa enfrentará um caminho difícil, já que o presidente não tem maioria em nenhuma das câmaras do Parlamento, onde a oposição é contra a expansão do direito ao aborto.

A ministra Orellana reconheceu que seria "ingênuo" acreditar que o projeto de lei concluiria sua discussão durante o governo Boric, que termina em março de 2026.

A descriminalização do aborto em todas as suas formas é uma reivindicação de longa data de grupos feministas no Chile e que conta com o apoio do presidente.