Há 40 anos, tragédia de Heysel comoveu futebol europeu e mudou a segurança nos estádios

- 39 mortos em avalanche humana -

Esse outro drama deixou 97 mortos no dia 15 de abril de 1989 no estádio de Hillsborough, em Sheffield, no norte da Inglaterra, na final da FA Cup entre Liverpool e Nottingham Forest.

Vítimas que também morreram pisoteadas devido a falta de organização das autoridades.

Nesse contexto, a Uefa adotou uma série de medidas que atualmente transformaram os estádios em locais ultra seguros.

O avanço mais notável foi a eliminação dos lugares em pé nas arquibancadas a partir de 1990. Os assentos, mesmo quando desocupados, evitam esmagamentos.

Outro avanço foi a separação em setores bem diferenciado dos torcedores adversários nas arquibancadas.