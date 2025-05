Inter elimina Bahia (2-1) e vai às oitavas da Libertadores como 1º do grupo

Com o Bahia partindo para o ataque em busca do gol do triunfo, os espaços se abriram e quem acabou marcando foram os anfitriões. Wesley cruzou da ponta esquerda e o colombiano Rafael Borré desviou de cabeça para fazer 2 a 1 (77'). O placar permaneceu inalterado até o apito final.

Graças a esta vitória, o Inter assumiu a liderança do Grupo F com 11 pontos, aproveitando o tropeço do já classificado Atlético Nacional, da Colômbia, que perdeu por 1 a 0 com um gol de Christian Oliva (88') na visita ao Nacional, do Uruguai, e terminou com 9 pontos.

O Bahia encerrou a fase de grupos em terceiro, com 7 pontos, e vai disputar a repescagem valendo vaga nss oitavas de final da Copa Sul-Americana.

--- Jogos desta quarta-feira do Grupo F da Copa Libertadores-2025:

Internacional (BRA) - Bahia (BRA) 2 - 1

Nacional (URU) - Atlético Nacional (COL) 1 - 0