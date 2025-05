Irmãos Tate são acusados de 'estupro' e 'tráfico de pessoas' no Reino Unido

Os dois foram acusados pela Justiça romena de criar, junto com duas mulheres, uma organização criminosa com laços na Romênia e no Reino Unido no início de 2021 e de explorar sexualmente várias vítimas. Ambos negaram as acusações.

No final de fevereiro, eles viajaram para os Estados Unidos, após serem autorizados a deixar o território romeno.

Pouco depois, em março, o procurador-geral da Flórida anunciou a abertura de uma investigação criminal contra eles porque ambos admitiram "publicamente participar do que parece ser uma rede de prostituição, tráfico e exploração de mulheres em todo o mundo".

Além disso, em outro caso, quatro mulheres britânicas apresentaram uma ação civil no Reino Unido, na qual acusam o influenciador de estupro e controle coercitivo entre 2013 e 2016.

