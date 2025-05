Israel anuncia morte de Mohamed Sinwar, suposto líder do Hamas em Gaza

Em 17 de maio, intensificou suas operações com o objetivo declarado de eliminar o Hamas, libertar os reféns israelenses ainda em cativeiro e tomar o controle do território.

A guerra começou com o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que matou 1.218 pessoas do lado israelense, civis em sua maioria, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais.

A ofensiva militar de Israel em Gaza causou a morte de 54.084 pessoas, majoritariamente civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino, considerados confiáveis pela ONU.

Os milicianos islamistas também sequestraram 251 pessoas durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Destas, 57 pessoas continuam cativas em Gaza, embora as autoridades israelenses estimem que 34 estejam mortas.

Em Israel, grupos de manifestantes se posicionaram nas principais estradas e rodovias de Tel Aviv às 06h29 locais, para marcar a hora exata do início do ataque do Hamas.

Veículos de imprensa israelenses lembraram nas primeiras páginas os "600 dias" do início do conflito, centrados no sofrimento das famílias dos reféns.