Justiça dos EUA ordena ao serviço de imigração libertar cientista russa de Harvard

Uma juíza federal dos Estados Unidos determinou nesta quarta-feira (28) a liberdade condicional de uma cientista russa que trabalhava na Universidade de Harvard, que fugiu da Rússia por temor de perseguição política e era alvo de deportação pela administração de Donald Trump.

Kseniia Petrova, pesquisadora da Faculdade de Medicina de Harvard, foi presa por efetivos do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em fevereiro no aeroporto de Boston, quando voltava de uma viagem a Paris. Foi acusada de não declarar as amostras biológicas que levava na bagagem.

As autoridades americanas lhe informaram que seu visto tinha sido revogado e que seria deportada para a Rússia. Posteriormente, ela foi transferida para um centro de detenção administrado pelo ICE no estado da Louisiana.