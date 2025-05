Kremlin descarta ideia de uma reunião trilateral com Trump e Putin

"Mas alguma coisa aconteceu com ele", acrescentou. "Ficou completamente louco!", declarou, depois que bombardeios maciços com drones mataram pelo menos 13 pessoas na Ucrânia.

Em Korostishiv, a 100 quilômetros da capital, Kiev, um dos bombardeios matou três irmãos da família Martiniuk e deixou a mãe gravemente ferida.

Igor, pai dos menores, assistiu, aos prantos, ao enterro de seus filhos, Tamara, Stas e Roman. "Não estão mais aqui", disse, entre lágrimas.

Desde que o conflito começou, em fevereiro de 2022, dezenas de milhares de pessoas morreram, grande parte do leste e do sul da Ucrânia ficou destruído e o exército russo agora controla cerca de um quinto do território ucraniano, inclusive a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.

Uma investigação de especialistas da ONU, publicada nesta quarta-feira, afirmou que o exército russo cometeu "crimes contra a humanidade" e "crimes de guerra" em seus ataques com drones contra civis na região ucraniana de Kherson.

No terreno, Zelensky advertiu que a Rússia estava concentrando "mais de 50.000 soldados" perto da região ucraniana de Sumi, no nordeste do país, com vistas a uma possível ofensiva contra este território fronteiriço.