Musk deixa cargo no governo dos EUA, 'decepcionado' com lei orçamentária de Trump

- Ruptura -

Mas os comentários de Musk representam uma ruptura com o presidente republicano, a quem ajudou a retornar à Casa Branca após um primeiro mandato de 2017 a 2021, por meio de milhões de dólares investidos na campanha eleitoral de 2024.

Em outra entrevista, ao jornal The Washington Post, Musk, também CEO da Tesla e da SpaceX, relembrou as reformas pelas quais muitos funcionários perderam seus empregos, alguns sem aviso prévio.

"A situação da burocracia federal é muito pior do que eu imaginava", disse ele.

"Achei que havia problemas, mas certamente é uma batalha difícil tentar melhorar as coisas em Washington, para dizer o mínimo", acrescentou.

Trump colocou Musk à frente do DOGE logo no início de seu mandato. Porém, após um começo frenético, o bilionário anunciou no final de abril que dedicaria menos tempo a seu trabalho no governo para voltar a focar em suas empresas.