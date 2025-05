Musk se diz "decepcionado" com megaprojeto de lei orçamentária de Trump

O bilionário Elon Musk, que se afastou do papel de reduzir os gastos do governo americano drasticamente com a demissão de dezenas de milhares de pessoas, criticou o megapacote orçamentário do presidente Donald Trump.

A "lei grande e bonita", como Trump a chama, foi aprovada pela Câmara dos Representantes e agora segue para o Senado.

O projeto de lei consolida a visão do governo de uma nova "Era de Ouro". Concretamente, reduz os programas de seguridade social para financiar uma ampliação dos cortes de impostos de 2017.