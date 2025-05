Naufrágio de embarcação de migrantes deixa 7 mortos nas Ilhas Canárias

Imagens da televisão pública espanhola mostraram a embarcação completamente virada, enquanto dezenas de migrantes em pânico tentavam escalar o casco para pular no barco de resgate que estava ao lado. Outros permaneceram na água agarrados às boias salva-vidas que lhes foram atiradas, em meio a uma grande confusão.

- "Vidas perdidas" -

A precária embarcação de madeira foi localizada a 6 milhas de La Restinga e foi escoltada até aquele porto por uma lancha de patrulha do Salvamento Marítimo, "mas, durante o desembarque, o cayuco (canoa) virou, lançando seus ocupantes na água", explicou a Guarda Costeira em um comunicado.

"Durante o desembarque, algumas pessoas que viajavam no cayuco se aglomeraram em um dos lados, fazendo com que ele adernasse e virasse", continuou o Salvamento Marítimo, enfatizando que o desembarque é "o momento mais delicado da operação", especialmente "porque as embarcações estão em condições de segurança precárias e sobrecarregadas".

Equipes do Salvamento Marítimo, da polícia, da Cruz Vermelha e até mesmo membros dos clubes de mergulho do porto foram mobilizados para auxiliar no resgate, acrescentou o comunicado.

Dois feridos, um menino de 3 anos e uma menina de 5 anos, estavam em estado grave devido ao afogamento, enquanto outras quatro crianças sofriam de dispneia (asfixia), segundo os serviços de emergência.